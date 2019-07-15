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Минибаев и Бондарь пробились в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

Минибаев и Бондарь пробились в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь примут участие в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Минибаев и Бондарь в предварительном раунде стали третьими, набрав 407,37 балла.

Выиграли квалификацию представители Китая Цао Юань и Чэнь Айсэнь (460,29).

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут проходить на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.

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