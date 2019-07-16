Ватерполистка Соболева — о разгроме кореянок на ЧМ: против нас играли дети
Ватерполистка сборной России Евгения Соболева прокомментировала победу в матче с командой Южной Кореи на чемпионате мира в Кванджу со счётом 30:1. На старте соревнований кореянки проиграли венгеркам со счётом 0:64. Это самое крупное поражение в истории чемпионатов мира.
«Против нас играли дети. Тяжело было — мы знали, что они играют всего два месяца в водное поло. Мы подарили им надежду, они осуществили свою мечту и забили один гол. Девчонки из их команды даже плакали от счастья. Пока на турнире никаких сюрпризов нет, все в целом показывают свой уровень, фавориты все в очень хорошей форме», — приводит слова Соболевой РИА «Новости».
18 июля сборная России сыграет с венгерками, а команда Южной Кореи встретится с канадками.
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