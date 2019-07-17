Бразильянка Кунья победила на ЧМ в плавании на открытой воде, Новикова — 20-я

Бразильянка Ана Марсела Кунья выиграла заплыв на 5 км на открытой воде в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала француженка Орели Мюллер. Бронза досталась двум спортсменкам — американке Ханне Мур и представительнице Германии Леони Бек.

Лучшая из россиянок, Мария Новикова, продемонстрировала 20-й результат.

Плавание на открытой воде. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. 5 км

1. Ана Марсела Кунья (Бразилия) — 57.56,0.

2. Опели Мюллер (Франция) — +1,0.

3. Ханна Мур (США) и Леони Бек (Германия) — +2,0...

20. Мария Новикова (Россия) — +21,30...

22. Валерия Ермакова (Россия) — +21,50.

В общем медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая (9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали). Следом идёт команда России (4-3-0). Третью строчку делят команды Германии и Украины (по 1-0-2).