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Бразильянка Кунья победила на ЧМ в плавании на открытой воде, Новикова — 20-я

Бразильянка Кунья победила на ЧМ в плавании на открытой воде, Новикова — 20-я
Другие / Водные виды спорта 0

Бразильянка Ана Марсела Кунья выиграла заплыв на 5 км на открытой воде в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала француженка Орели Мюллер. Бронза досталась двум спортсменкам — американке Ханне Мур и представительнице Германии Леони Бек.

Лучшая из россиянок, Мария Новикова, продемонстрировала 20-й результат.

Плавание на открытой воде. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. 5 км
1. Ана Марсела Кунья (Бразилия) — 57.56,0.
2. Опели Мюллер (Франция) — +1,0.
3. Ханна Мур (США) и Леони Бек (Германия) — +2,0...
20. Мария Новикова (Россия) — +21,30...
22. Валерия Ермакова (Россия) — +21,50.

В общем медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая (9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали). Следом идёт команда России (4-3-0). Третью строчку делят команды Германии и Украины (по 1-0-2).

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Открытая вода 5 км
17 июля 2019 года, среда. 02:00 МСК
1
Ана Кунья
Бразилия
57:56.0
2
Орели Мюллер
Франция
+1.00
3
Леони Бек
Германия
+2.00
3
Ханна Мур
США
+2.00
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