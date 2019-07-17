Двукратная олимпийская чемпионка — о Кокорине и Мамаеве: курить и пить нельзя!

Двукратная олимпийская чемпионка синхронистка Алла Шишкина рассказала, есть ли запреты в сборной России.
«Ну какие запреты?! Главное не нарушать нормы спортивного поведения. Ну вот сейчас мы начнём говорить о Мамаеве и Кокорине. Вот так себя вести нельзя! Курить, пить нельзя!» — приводит слова Шишкиной РИА «Новости».
Шишкина также рассказала, отговаривали ли её от возвращения в спорт.
«После Лондона отговаривали. Муж, он тогда ещё мужем не был, был моим парнем, говорил: „Ну что, всё, ты же после Лондона уходишь?“. Я тогда сказала „да, да, да“ и в итоге пошла на цикл в Рио. Вот тогда он был недоволен, а сейчас… Сейчас он говорит: „Ну что теперь делать — против танка не попрёшь, я не удивлюсь, если ты ещё и на Олимпиаду в Париж соберёшься“, — призналась Алла.
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