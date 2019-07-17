Источник: российский бизнесмен готов содержать Katusha-Alpecin на личные деньги

Основатель велокоманды Мирового тура Katusha-Alpecin российский бизнесмен Игорь Макаров готов продолжить финансирование команды в сезоне-2020, если не найдёт нового титульного спонсора. Ранее стало известно, что производитель шампуней Alpecin не заинтересован в продлении истекающего в этом году контракта с «Катюшей».

Как сообщает VeloPro, 13 гонщикам, у которых контракты истекают в этом сезоне, будет предложено искать новые команды. Остальные 11 спортсменов, среди которых только один россиянин — Дмитрий Страхов, должны будут сформировать основной состав команды для выступления в Мировом туре в сезоне-2020. На данный момент набор новых гонщиков не стоит на повестке дня. Руководство команды сосредоточено на поиске спонсоров.