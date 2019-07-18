Тренер российских синхронисток: китайцы долго меня штурмовали, потом отстали

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко призналась, что её активно приглашали на работу в сборную Китая.

«Китайцы долго меня штурмовали, но потом всё-таки отстали. Другие страны тоже предлагают, но знают, что я не уеду работать, хотя могу консультировать, хотя я, знаете, предпочитаю не разбрасываться своей энергетикой. Благодаря тому, что моя дочь со мной работает, я могу хотя бы заболеть. Если высокая температура, день-два полежать. Раньше и этого себе не могла позволить», — цитирует Данченко РИА «Новости».

Сегодня, 18 июля, на чемпионате мира в Кванджу золото выиграли российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

«Ромашина может стать хорошим тренером, но, мне кажется, вряд ли будет им работать. У нас по большому счёту только раскрученный вид спорта и главный тренер имеют какой-то вес. Я и свою дочь отговаривала работать тренером — училась в МГУ на журналистике. Я ей говорила, что у меня ни семьи, ничего, я всю жизнь положила на это. Она сказала, что не будет наступать на те же грабли: „У меня будет всё хорошо, я хочу быть такой же успешной, как ты“. И перевелась в РГУФК», — сказала Данченко.