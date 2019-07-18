Путин предложил российским и белорусским спортсменам вместе готовиться к ОИ

Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на VI Форуме регионов России и Беларуси, предложил подумать о совместной подготовке спортсменов из России и Беларуси к предстоящим Олимпийским играм.

«В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине», — приводит слова Путина «Правда.ру».

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа 2020 года. Следующие зимние Игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.