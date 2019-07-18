Путин предложил российским и белорусским спортсменам вместе готовиться к ОИ
Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на VI Форуме регионов России и Беларуси, предложил подумать о совместной подготовке спортсменов из России и Беларуси к предстоящим Олимпийским играм.
«В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине», — приводит слова Путина «Правда.ру».
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа 2020 года. Следующие зимние Игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.
Путин поздравил российских синхронисток с завоеванием золота ЧМ-2019
- 18 июля 2019
-
17:43
-
17:27
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:34
-
16:26
-
15:41
-
15:08
-
14:21
-
13:32
-
12:32
-
11:51
-
10:41
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
01:06
-
00:49
-
00:00
- 17 июля 2019
-
23:44
-
23:29
-
23:17
-
21:51
-
20:42
-
20:25
-
19:58
-
19:47
-
19:19
-
18:11
-
17:53
-
17:26
-
17:16
-
16:38
-
15:50
Партнерский контент