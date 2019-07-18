Ужасная ошибка не позволила британскому прыгуну в воду выиграть золото ЧМ

Британец Джек Ло в финале по прыжкам с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) перед заключительной попыткой имел значительное преимущество перед своими преследователями. Для победы ему было достаточно грубо не ошибиться, однако с этой задачей он не справился.



«Сумасшедшая драма разыгралась в последней попытке на трёхметровом трамплине у мужчин. Джек Ло уже видел перед собой золотую медаль… Посмотрите этот клип, чтобы понять, что произошло дальше», — написала пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Видео доступно на странице FINA в «Твиттере».

В итоге Ло стал только третьим с результатом 504,55 балла. Победил китаец Се Сыи (545,45), вторым стал его соотечественник Цао Юань (517,85).