Ужасная ошибка не позволила британскому прыгуну в воду выиграть золото ЧМ

Британец Джек Ло в финале по прыжкам с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) перед заключительной попыткой имел значительное преимущество перед своими преследователями. Для победы ему было достаточно грубо не ошибиться, однако с этой задачей он не справился.
«Сумасшедшая драма разыгралась в последней попытке на трёхметровом трамплине у мужчин. Джек Ло уже видел перед собой золотую медаль… Посмотрите этот клип, чтобы понять, что произошло дальше», — написала пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
Видео доступно на странице FINA в «Твиттере».
В итоге Ло стал только третьим с результатом 504,55 балла. Победил китаец Се Сыи (545,45), вторым стал его соотечественник Цао Юань (517,85).
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