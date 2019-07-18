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Погибшую в Польше российскую гандболистку похоронили в Краснодарском крае

Погибшую в Польше российскую гандболистку похоронили в Краснодарском крае
Другие / Гандбол 0

Сегодня, 18 июля, состоялось прощание с Екатериной Королёвой, погибшей в результате трагических обстоятельств на чемпионате Европы по пляжному гандболу. Церемония прошла на родине спортсменки, в селе Киевское Крымского района Краснодарского края.

«На похоронной процессии присутствовало много людей. Проводить Екатерину в последний путь пришли родственники, близкие, друзья спортсменки, руководство, игроки команды «Ставрополье» и других клубов, от Федерации гандбола России – спортивный директор ФГР Станислав Кулинченко, а также многочисленные болельщики из Ставрополя, Краснодара, Волгограда и других городов. Конечно, собравшиеся не смогли сдержать эмоции, для всех случившееся — большой шок. Невозможно поверить до сих пор, что Екатерина Королёва ушла из жизни», — сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Напомним, 20-летняя спортсменка скончалась 7 июля после того, как прыгнула в озеро с пирса в Старе-Яблонки (Польша), где проходил чемпионат Европы.

Названа причина гибели 20-летней российской гандболистки в Польше
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