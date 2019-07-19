Моментом дня на ЧМ в Кванджу вновь признан заплыв на открытой воде

Организаторы чемпионата мира по водным видам в Кванджу (Южная Корея) совместно со спонсорами по традиции выбрали лучший соревновательный момент дня. Самым зрелищным признан финиш смешанной эстафеты в заплыве на открытой воде.

Видео доступно на странице Международной федерации плавания (FINA) в «Твиттере».

Командный заплыв выиграли представители Германии (53:58.7). Вторыми стали Итальянцы. Бронза досталась команде США.

Одним из самых драматичных моментов дня стал неудавшийся прыжок британца Джека Ло. Для победы в финале ему было достаточно грубо не ошибиться в заключительной попытке, однако с этой задачей он не справился и лишился золотой медали.



Другая попытка Ло победила в номинации «Прыжок дня».

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