Призёр чемпионата мира пловец Беляев: борща очень хочется!

Россиянин Кирилл Беляев прокомментировал завоевание серебряной медали чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) в заплыве на 25 км. Он всего 0,3 секунды проиграл французу Акселю Реймонду.

«Было ощущение, что смогу выиграть, но позиционно француз лучше отработал, и когда финишировали, уже знал, что я второй. Нужно было чуть больше мне отсидеться. Извлеку из этого опыт. Мы с ним нормально общаемся. Это на дистанции мы соперники, а тут к тому же эмоции взяли своё.

Все уже проплыли, у всех свои эмоции, переживания, а у меня старт в последний день, но ничего, базу заложили хорошую, спасибо моему тренеру. Я рад, что удалось завоевать медаль, хотя психологически долго ждать своей дистанции непросто.

Как условия? Вода грязновата. Мазут плавает, хотя день ото дня становилось лучше. Сегодня, например, условия были точно лучше, чем когда мы только приехали. Сегодня ещё и дождь был, волна. В общем, условия настоящей открытой воды», — цитирует Беляева РИА «Новости».

Кирилл также рассказал, по чему успел соскучиться за время сборов и чемпионата мира.

«Борща очень хочется! Рис надоел. И к близким хочется тоже. Всё-таки мы уже давно из дома уехали», — сказал Беляев.

Беляев завоевал серебро чемпионата мира в плавании на открытой воде на 25 км