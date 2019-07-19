Сальников — о Беляеве: плыть 5 часов, чтобы столько проиграть, это вопрос удачи

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал завоевание Кириллом Беляевым серебра чемпионата мира в Кванджу в плавании на открытой воде на дистанции 25 км. Россиянин лишь 0,3 секунды проиграл победителю — французу Акселю Реймонду.

«Шансы на победу у него были, так как он проиграл победителю буквально 0,3 секунды. И плыть пять часов, чтобы столько проиграть, это вопрос удачи. Тем не менее серебро — это тоже хорошее достижение, поэтому Кирилла хочется поздравить. Мы не теряем надежды, что он будет только прогрессировать», — приводит слова Сальникова ТАСС.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).