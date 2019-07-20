Российские синхронистки выиграли комбинированную программу на чемпионате мира
Российские синхронистки Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина стали обладательницами золотых медалей в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Выступление с композицией «Половецкие пляски» позволило россиянкам набрать 98 баллов. Второй стала команда Китая (96,5667). Бронзовые медали достались представительницам Украины (94,5333).
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (9-4-0). Команда Германии — на третьем (2-1-3).
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото ЧМ в произвольной программе
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