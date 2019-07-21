Лыжник Ретивых рассказал, почему каждая победа над Норвегией — тяжёлый труд

Двукратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Глеб Ретивых, который готовится выступить на ежегодном лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии, считает, что эта страна создана для лыжных видов спорта.
«Каждый раз, когда приезжаешь в Норвегию, понимаешь, что эта странна создана для лыжных видов спорта. Тут куча маршрутов для бега. Любая дорога превращается в роллерную трассу. Каждый водитель будет терпеливо ждать разделительной полосы, чтобы обогнать тебя. И поэтому каждая победа над этой страной — это очень тяжёлый и трепетный труд», — написал Ретивых в «Инстаграме».
Напомним, Россию на фестивале Blink представят биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, а также лыжники Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева, Евгений Белов, Андрей Краснов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Иван Кириллов.
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