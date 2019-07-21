Рапиристки сборной России вышли в 1/4 финала ЧМ в Будапеште

Рапиристки женской сборной России вышли в 1/4 финала командного турнира на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В поединке 1/8 финала Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова победили команду Испании со счётом 45:37.



За выход в полуфинал соревнований сборная России завтра, 22 июля, поспорит с командой Южной Кореи, которая в своём поединке была сильнее представительниц Китая.



В других четвертьфинальных парах встретятся Франция и Польша, Япония и Италия, Канада и США.



Ранее в командном турнире шпажисток россиянки Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина и Любовь Шутова вышли в полуфинал, в котором встретятся с представительницами Украины.



Кроме того, сегодня на чемпионате мира будет разыгран ещё один комплект наград – в командном турнире саблистов у мужчин.

Российские шпажистки в полуфинале командного турнира на ЧМ встретятся с Украиной