Тренер российских ватерполисток: мы самые нищие тренеры, в федерации денег нет

Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира в Кванджу от австралиек со счётом 7:9.

«Мы, конечно, немного волновались, но подготовились серьёзно. Знали, что они будут нас передавливать, были готовы к такому развитию событий. Если мы не можем забить мяч с двух метров, то о каком полуфинале можно говорить? Мы забили один гол за два периода, будучи одной из лучших команд мира.

Александр Гайдуков отлично разбирает соперника, но нужно было тактический разбор реализовать в игре. Никого не хочу обвинять. Всегда в таких матчах кто-то не может сыграть так, как от них ожидают, но сегодня таких игроков было слишком много. Поливать грязью никого смысла нет, проиграли тренеры. Выигрывает команда, проигрывает тренерский штаб», — цитирует Белофастова РИА «Новости».

Белофастов также заявил, что тренерский штаб сборной работает под давлением.

«Мы с Гайдуковым постоянно работаем под давлением, наши договоры с минспортом подписываются на три-шесть месяцев. Если нам не доверяют, зачем нас ставят? Это неуважение. Что нас держать за одно место? Мы копейки получаем, забирайте. Мы самые нищие тренеры, в федерации денег нет. Нынешнее соглашение действует на период после чемпионата мира. Некрасиво не уважать тренерский труд, но мы к этой ситуации привыкли. Мы так работаем уже четвёртый год и ничему не удивляемся. Всё зашибись», — сказал Белофастов.

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