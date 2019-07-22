Тренер Шубенкова — о проделках Маклеода: это полный беспредел

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, выразил недоумение отсутствием наказания для ямайца Омара Маклеода, с который столкнулся его подопечный.
Шубенков получил повреждение на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), столкнувшись с Омаром на финише. В результате падения Сергей травмировал плечо, колено и голеностоп, но всё равно сумел победить.
«Я не перестаю удивляться тому, как долго терпят безобразия, которые творит на дорожке во время бега Маклеод. Вчера на последнем этапе „Бриллиантовой лиги“ в Лондоне он забежал на дорожку соперника из Китая уже не одной, а обеими ногами. Почему никто не подает никаких протестов? В лёгкой атлетике обыкновенный бегун за линию наступит, и его наказывают, а тут товарищ не просто заступил на линию, а двумя ногами пробежал по чужой дорожке.
Если тебя ставят на дорожку, соседствующую слева с дорожкой Маклеода, то бежать нормально невозможно. Думаю, что в основном эти нарушения не вызваны его желанием нечестным путем помешать сопернику показать высокий результат. Хотя, в противостоянии с Шубенковым может быть вёе иначе, ведь то, что произошло в середине июня в Марокко, случилось уже не в первый раз. Один раз Маклеод схватил Сергея за руку, а в Марокко, когда ямаец падал, он правую ногу выбросил вправо и свалился на дорожку Шубенкова.
Это полный беспредел, но никто никаких протестов не подаёт почему-то. Ладно, наша федерация сейчас бесправная, а остальные-то куда смотрят? Его нужно ставить на восьмую дорожку, чтоб со своим постоянным заносом вправо никому не мешал. Поймите, я не пытаюсь найти каких-то оправданий, тем более, что в Марокко Сергей тогда финишировал первым. Но просто очень обидно, когда вся огромная проделанная работа оказывается напрасной из-за проделок таких бегунов как Маклеод», — цитирует Клевцова ТАСС.
Из-за полученного повреждения Шубенков был вынужден пройти курс восстановления в Австрии.
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