Чемпион мира по плаванию: 99% участников ЧМ поддерживают Хортона

Двукратный чемпион мира австралиец Митч Ларкин рассказал, что гордится своим соотечественником Маком Хортоном, который отказался пожимать руку на пьедестале китайцу Сунь Яну. Ларкин отметил, что вся национальная команда поддержала Хортона.

«Думаю, что 99% участников этого чемпионата мира по водным видам спорта поддерживают его, поэтому он не один. То, что сделал Мак, – смелый и мужественный поступок. Я очень уважаю его за это.

Мы должны доверять федерации, но с тем, что происходит в наши дни в спорте, трудно быть уверенным в чём-то на сто процентов», – приводит слова Ларкина Reuters.

Сам Сунь Ян усмотрел в поступке Хортона неуважение к Китаю, а Международная федерация плавания вынесла австралийцу предупреждение.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира. Однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

FINA выступила с заявлением по поводу поступка Хортона на ЧМ в Кванджу