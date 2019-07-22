Китайские болельщики — Хортону: вся ваша семья будет мертва

Олимпийский чемпион по плаванию австралиец Мак Хортон и его подруга Элла Уолтер получили невероятное количество угроз в социальных сетях после отказа Хортона встать на один пьедестал почёта вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном, замешанным в допинговом скандале.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу Сунь Ян завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем, а Хортон — серебро.

Вот только некоторые из комментариев: «Вы оба умрёте от несчастного случая», «Я сломаю вашу надгробную плиту сегодня вечером и станцую на вашей могиле», «Вся ваша семья будет мертва».

Сунь Ян после награждения заявил, что Хортон проявил неуважение не только к нему, но и ко всему Китаю. Международная федерация плавания вынесла австралийцу предупреждение, но большинство спортсменов поддержали его.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира. Однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.