Китайские болельщики — Хортону: вся ваша семья будет мертва

Олимпийский чемпион по плаванию австралиец Мак Хортон и его подруга Элла Уолтер получили невероятное количество угроз в социальных сетях после отказа Хортона встать на один пьедестал почёта вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном, замешанным в допинговом скандале.
На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу Сунь Ян завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем, а Хортон — серебро.
Вот только некоторые из комментариев: «Вы оба умрёте от несчастного случая», «Я сломаю вашу надгробную плиту сегодня вечером и станцую на вашей могиле», «Вся ваша семья будет мертва».
Сунь Ян после награждения заявил, что Хортон проявил неуважение не только к нему, но и ко всему Китаю. Международная федерация плавания вынесла австралийцу предупреждение, но большинство спортсменов поддержали его.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при FINA, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира. Однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
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