Олимпийский чемпион Палтриньери: Хортон прав

Олимпийский чемпион итальянский пловец Грегорио Палтриньери прокомментировал поступок австралийского пловца Мака Хортона на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Во время награждения Хортон отказался подниматься на подиум вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.

«Он сражается за то, во что верит. Я думаю, он поступил правильно. Не подняться на подиум — это сильный шаг. Не знаю, решился бы каждый на такое, но кто-то должен был так поступить. Мак как раз такой человек. Он всегда борется за подобные вещи.

Я поддерживаю его, потому что он прав. Ситуация неясная, мы ничего пока не знаем. Вся ситуация с Сунь Яном случилась ещё год назад, но мы до сих пор ничего не знаем. Нам нужно больше ясности в этом вопросе", — цитирует Палтриньери The Sydney Morning Herald.