Велогонщица Иванченко завоевала серебро олимпийского фестиваля в Баку

Российская велогонщица Алёна Иванченко завоевала серебро в индивидуальной шоссейной гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках Европейского юношеском олимпийского фестиваля в Баку (Азербайджан).

Золото выиграла британка Зои Бэкстед. Тройку призёров замкнула представительница Эстонии Лаура Лизетт Сандер.



Вчера, 22 июля, борцы вольного стиля принесли сборной России первые золотые медали олимпийского фестиваля. В финале весовой категории до 60 кг россиянин Фёдор Балтуев одержал победу над действующим чемпионом Европы среди юношей, хозяином ковра Сабиром Джафаровым. В весе до 48 кг 15-летний Магомедамин Бекбулатов взял верх над Лукой Гугешашвили из Грузии.

Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: художественной гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.