Самуэльссон: чистые спортсмены не хотят смотреть, как мошенники воруют медали

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон отреагировал на победу китайского пловца Сунь Яна на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Сунь Ян оказался замешан в допинговом скандале.
«Нужно больше протестов против Сунь Яна. Чистые спортсмены не хотят просто смотреть, как мошенники воруют медали. Лидеры должны взять на себя ответственность за чистый спорт», — написал Самуэльссон в «Твиттере».
Ранее британец Данкан Скотт, ставший бронзовым призёром чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м вольным стилем, отказался поздравить с победой Сунь Яна на церемонии награждения. Данкан не пожал сопернику руки и не стал фотографироваться с ним. Представителя Азии это разозлило, и он накричал на Скотта.
- 23 июля 2019
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