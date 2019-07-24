Венгр Милак побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем

Венгерский пловец Кшиштоф Милак завоевал золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м баттерфляем. Он установил мировой рекорд — 1.50,73. Прежнее рекордное достижение принадлежало американцу Майлку Фелпсу — 1.51,51.

Серебряным призёром стал японец Дайя Сето. Третий результат продемонстрировал представитель ЮАР Чед ле Кло.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 200 м баттерфляем.

1. Кшиштоф Милак (Венгрия) — 1.50,73 (мировой рекорд).

2. Дайя Сето (Япония) – 1.53,86.

3. Чэд ле Кло (ЮАР) – 1.54,15.



Россияне в финале не выступали.



В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-3-4).



Чемпионат мира завершится 28 июля.