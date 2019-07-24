Женская сборная России по пляжному футболу выступит на Всемирных пляжных играх
Женская сборная России по пляжному футболу примет участие в первых Всемирных пляжных играх в Катаре, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Российская команда заняла четвёртое место в европейской квалификации. Путёвки на Игры от Европы завоевали Испания, Англия и Швейцария. Сборная России получила приглашение в рамках процесса перераспределения квот.
На текущий момент известны пять из восьми участников женского турнира. Помимо вышеперечисленных команд, на Всемирных пляжных играх сыграет и Кабо-Верде. Соревнования пройдут с 12 по 16 октября 2019 года.
Изначально Игры должны были пройти в Сан-Диего (США), но организаторам не удалось собрать необходимую сумму денег для финансирования турнира.
Всемирные пляжные игры пройдут в Катаре, у Сан-Диего не хватило денег
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