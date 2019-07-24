Сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в отборе ЧМ-2019

В матче квалификации чемпионата мира 2019 года сборная России по пляжному футболу крупно победила команду Швейцарии со счётом 9:3. Встреча прошла в «Лужниках».

В составе двукратных чемпионов мира хет-трик оформил Алексей Макаров, дублями отметились Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, ещё по голу забили Дмитрий Шишкин и Кирилл Романов.

В другом матче группы Испания взяла верх над Азербайджаном со счётом 9:3. Завтра, 25 июля, российская команда встретится с азербайджанцами, а Швейцария — с испанцами.

Напомним, в другом квартете выступают Беларусь, Португалия, Польша и Италия. Две лучшие сборные напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие третьи места, сыграют в стыковом матче. Турнир завершится 27 июля.