Сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в отборе ЧМ-2019
В матче квалификации чемпионата мира 2019 года сборная России по пляжному футболу крупно победила команду Швейцарии со счётом 9:3. Встреча прошла в «Лужниках».
В составе двукратных чемпионов мира хет-трик оформил Алексей Макаров, дублями отметились Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, ещё по голу забили Дмитрий Шишкин и Кирилл Романов.
В другом матче группы Испания взяла верх над Азербайджаном со счётом 9:3. Завтра, 25 июля, российская команда встретится с азербайджанцами, а Швейцария — с испанцами.
Напомним, в другом квартете выступают Беларусь, Португалия, Польша и Италия. Две лучшие сборные напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие третьи места, сыграют в стыковом матче. Турнир завершится 27 июля.
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе ЧМ-2019
- 24 июля 2019
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