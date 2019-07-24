Губерниев: судьба Родченкова? Мне совершенно всё равно

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который является информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Думаю, нас не ждёт очередная волна допинг-скандалов. Какие-то спортсмены будут сыпаться — это да. Ещё вспыхнут какие-то истории. Возникают новые дела по событиям прошлого. Но государство, страна, команда не пострадают.
Я жду, что будут оправданы наши биатлонистки — Романова, Зайцева, Вилухина. Идёт серьёзная работа, которую ведёт Прохоров, и это очень всё небыстро. Но насколько я обладаю информацией, идёт взаимодействие с главой МОК Томасом Бахом. С ним и президент Владимир Путин встречался в Минске. Нашим флагу и гимну на Олимпиаде ничто не угрожает. Ещё жду, что лёгкая атлетика вернётся.
Таинственная судьба Григория Родченкова? Не знаю, мне совершенно всё равно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
- 24 июля 2019
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