Хайдайвер Федотов: неудачный прыжок может повлиять на карьеру и на всю жизнь

Россиянин Никита Федотов, занявший 12-е место в финале соревнований по хайдайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), заявил, что в этой дисциплине одна ошибка может повлиять на всю жизнь.
«В нашем виде спорта ошибка может дорого стоить. Это серьёзно. Один неудачный прыжок может повлиять на твою карьеру и на всю жизнь.
Травмы всякие были. Связка под коленом была порвана. Три ребра треснуло после соревнований на Филиппинах. Не тренировался какое-то время. Но потом вошёл в восьмёрку сильнейших на Кубке мира в Португалии, отобрался на чемпионат мира. Тут старался попасть в топ-5-6. Но четвёртый прыжок немного не удался.
Какие цели в хайдайвинге? Выиграть чемпионат мира, Мировую серию, попасть на Олимпийские игры. Я хочу расти, выступать на высоком уровне. Поэтому живу в Китае. Выступаю в шоу. Там есть 30-метровая «башня». Можно спокойно отрабатывать все детали и фазы прыжка. С позапрошлого года результаты пошли вниз из-за травм. Но стараюсь подняться. Подбираюсь к пятерке сильнейших", — приводит слова Федотова «Российская газета».
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