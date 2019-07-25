Бегунья Сивкова — о сборной: никакого командного духа нет, каждый сам за себя

Чемпионка России по лёгкой атлетике на дистанции 100 метров Кристина Сивкова прокомментировала победу на первенстве страны и посетовала на отсутствие командного духа в сборной.

«Победой довольна, результатом не очень. Хотелось побыстрее, на 11,20-11,25 хотя бы. Сегодня получилось 11,35, это неплохо по российским и европейским меркам, но на мировом уровне — ни о чем.



Что мешает бежать быстрее? Не хватает опыта, нет мотивации выступать. Ты готовишься только к чемпионату России, нигде не выступаешь на мировом уровне, это демотивирует. Зимой я надеялась, что меня допустят, и реально горела, хотелось показывать результаты, а сейчас такого нет, просто нет. Хочу сказать, что все наши спортсмены, которые в такой ситуации продолжают тренироваться и показывать результаты — достойны уважения. Выступать только в России — очень тяжело, если ты имеешь результат выше среднего. Хочется бегать с теми, кто лучше, кто на две головы выше, тянуться за ними. В спринте тяжело бежать, когда нет людей, которые тебя подталкивают.



Сейчас, мне кажется, каждый сам за себя, никакого командного духа нет. Сборная России? Какая сборная?! Вот даже сейчас на молодёжный чемпионат Европы люди ездили. Каждый к своему дню, отдельно, никакой команды не было. Все это очень тяжело, и непонятно, когда это закончится», — цитирует Сивкову «Матч ТВ».