Ефимова рассказала, как отреагировала на дисквалификацию Кинг на чемпионате мира

Призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала информацию о том, что её соперница — двукратная олимпийская чемпионка американка Лилли Кинг — была дисквалифицирована по итогам отборочного заплыва на 200 м брассом в рамках чемпионата мира в Кванджу.
«Всегда немного неспокойно, когда это видишь. Держу это всегда в уме», — приводит слова Ефимовой РИА «Новости».
Ефимова вышла в полуфинал с пятым результатом.
«Я думаю, что для утра я достаточно неплохо проплыла. Была в последнем заплыве и понимала, как мне надо плыть. Надеюсь, вечером результат будет получше и зайдёт полегче», — сказала Ефимова.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (5-3-4).
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