Ласицкене: очень жду матча США — Европа

Двукратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу на чемпионате России в Чебоксарах и рассказала о ближайших планах. Мария единственная из участниц чемпионата России преодолела рубеж 1,94 м и далее уже в ранге чемпионки России взяла планку на высоте 2,00 м.
Ласицкене пыталась установить рекорд России (2,08 м), но все три попытки оказались неудачными.
«На 2,08 м были хорошие попытки, это всё отличный опыт, мой организм попробовал эту высоту, сигнал моему мозгу тоже пошёл. Это здорово. Здесь, в такой атмосфере и при такой поддержке зрителей, которые так здорово подгоняли меня и вели вперёд, было бы странно не пробовать прыгать высоко.
Как мы определяем высоты? Нет, конечно, мы не сидим перед стартом с Геннадием Гариковичем и не думаем, какие высоты будем прыгать. Это всё рождается уже непосредственно в секторе. Интуитивно, в зависимости от состояния. Сегодня мы с тренером переглянулись, обменялись знаками, и я начала прыгать 2,08 м.
Продолжаем готовиться к чемпионату мира в Дохе. Сейчас будет месяц спокойной работы в Москве, потом стартанём на этапе «Бриллиантовой лиги», потом финал «Бриллиантовой лиги», матч США — Европа и ещё один коммерческий турнир. Очень жду матча в Минске, я посол турнира, для меня это большая честь. Напрягает ли меня это? Нет, всё, что идёт на пользу развития лёгкой атлетике, делаю с удовольствием и радостью. Очень жду, что российские зрители приедут в столицу Белоруссии поболеть за меня и увидеть этот турнир», — цитирует Ласицкене официальный сайт ВФЛА.
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