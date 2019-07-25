Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянки — 5-е в кролевой эстафете на ЧМ, австралийки установили мировой рекорд

Россиянки — 5-е в кролевой эстафете на ЧМ, австралийки установили мировой рекорд
Другие / Водные виды спорта 0

Женская сборная России в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко заняла пятое место в эстафете 4х200 м вольным стилем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Золото выиграла сборная Австралии, установив мировой рекорд. Серебро досталось американкам, бронза — канадкам.

Прежний мировой рекорд принадлежал китаянкам (7.42,08).

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Женщины. Эстафета. 4х200 м вольным стилем
1. Австралия — 7.41,50 (мировой рекорд)
2. США — 7.41,87.
3. Канада — 7.44,35
5. Россия (Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко) — 7.48,25.

Российские спортсмены в финальном заплыве не участвовали.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — Австралия (6-4-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
25 июля 2019 года, четверг. 15:47 МСК
1
Австралия
7:41.50
2
США
+0.37
3
Канада
+2.85
Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира в кролевой эстафете
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент