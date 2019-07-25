Россиянки — 5-е в кролевой эстафете на ЧМ, австралийки установили мировой рекорд

Женская сборная России в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко заняла пятое место в эстафете 4х200 м вольным стилем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Золото выиграла сборная Австралии, установив мировой рекорд. Серебро досталось американкам, бронза — канадкам.
Прежний мировой рекорд принадлежал китаянкам (7.42,08).
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Женщины. Эстафета. 4х200 м вольным стилем
1. Австралия — 7.41,50 (мировой рекорд)
2. США — 7.41,87.
3. Канада — 7.44,35
5. Россия (Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко) — 7.48,25.
Российские спортсмены в финальном заплыве не участвовали.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — Австралия (6-4-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
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