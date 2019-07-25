Россиянки — 5-е в кролевой эстафете на ЧМ, австралийки установили мировой рекорд

Женская сборная России в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко заняла пятое место в эстафете 4х200 м вольным стилем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Золото выиграла сборная Австралии, установив мировой рекорд. Серебро досталось американкам, бронза — канадкам.

Прежний мировой рекорд принадлежал китаянкам (7.42,08).



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. Эстафета. 4х200 м вольным стилем

1. Австралия — 7.41,50 (мировой рекорд)

2. США — 7.41,87.

3. Канада — 7.44,35

5. Россия (Анна Егорова, Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко) — 7.48,25.



Российские спортсмены в финальном заплыве не участвовали.



В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — Австралия (6-4-4).



Чемпионат мира завершится 28 июля.