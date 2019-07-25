Сборная России по пляжному футболу выиграла у Азербайджана в отборе ЧМ-2019

Сборная России во втором матче квалификации чемпионата мира 2019 года победила Азербайджан со счётом 6:0. Встреча прошла в «Лужниках» в Москве.

В составе российской команды дублем отметился Дмитрий Шишин, по голу забили Максим Чужков, Кирилл Романов, Николай Крышанов и Борис Никоноров.

Ранее сборная России нанесла разгромное поражение Швейцарии со счётом 9:3, но ещё не завоевала путёвку на чемпионат мира. Завтра, 26 июля, двукратные чемпионы мира встретятся с Испанией, а Азербайджан сыграет со швейцарцами.

Напомним, в другом квартете выступают Беларусь, Португалия, Польша и Италия. Две лучшие сборные напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие третьи места, сыграют в стыковом матче. Турнир завершится 27 июля.