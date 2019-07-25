Сборная России по пляжному футболу выиграла у Азербайджана в отборе ЧМ-2019
Сборная России во втором матче квалификации чемпионата мира 2019 года победила Азербайджан со счётом 6:0. Встреча прошла в «Лужниках» в Москве.
В составе российской команды дублем отметился Дмитрий Шишин, по голу забили Максим Чужков, Кирилл Романов, Николай Крышанов и Борис Никоноров.
Ранее сборная России нанесла разгромное поражение Швейцарии со счётом 9:3, но ещё не завоевала путёвку на чемпионат мира. Завтра, 26 июля, двукратные чемпионы мира встретятся с Испанией, а Азербайджан сыграет со швейцарцами.
Напомним, в другом квартете выступают Беларусь, Португалия, Польша и Италия. Две лучшие сборные напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие третьи места, сыграют в стыковом матче. Турнир завершится 27 июля.
Сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию в отборе ЧМ-2019
- 25 июля 2019
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