Российские пловцы вышли в финал чемпионата мира в эстафете 4х200 м кролем

Российские пловцы Александр Красных, Михаил Довгалюк, Иван Гирёв и Михаил Вековищев вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) в эстафете 4х200 м вольным стилем. В отборочном заплыве они продемонстрировали третий результат — 7.05,28. Первое место заняли итальянцы (7.04,97).
Призёр Олимпийских игр Владимир Морозов квалифицировался в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем (21,70). Владислав Гринёв, занявший 31-е место, не сумел пройти в полуфинал (22,52).
На дистанции 100 м баттерфляем в полуфинал с третьим результатом прошёл Андрей Минаков (51,54). На дистанции 200 м на спине в полуфинал пробилась Анастасия Авдеева (11-е место — 2.10,34 секунды), Дарья Устинова выбыла из борьбы, заняв 23-е место (2.12,64).
На дистанции 50 м баттерфляем в полуфинал по итогам переплыва прошла Арина Суркова (26,13). Светлана Чимрова показала 21-й результат и дальше пройти не смогла (26,64).
На дистанции 800 м вольным стилем россиянки Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова не вышли в финал. В отборочном заплыве они заняли 12-е (8.34,73) и 16-е места соответственно (8.37,90).
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