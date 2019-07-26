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Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом

Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом
Другие / Водные виды спорта 0

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом. Серебряным призёром стала южноафриканка Татьяна Шёнмакер. Третий результат продемонстрировала представительница Канады Сидни Пикрем.

Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира. Ранее в Кванджу Юлия завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м брассом.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Женщины. 200 м брассом
1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.20,17.
2. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) — +2,35.
3. Сидни Пикрем (Канада) — +2,73.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (10-8-4), на третьем — США (7-8-9).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 200 м брасс
26 июля 2019 года, пятница. 14:50 МСК
1
Юлия Ефимова
Россия
2:20.17
2
Татьяна Шёнмакер
ЮАР
+2.35
3
Сидни Пикрем
Канада
+2.73
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