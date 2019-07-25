Ефимова — о дисквалификации Кинг: сейчас ей это с рук не сошло

Призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала дисквалификацию двукратной олимпийской чемпионки американки Лилли Кинг в отборочном заплыве на 200 м брассом в рамках чемпионата мира в Кванджу. Ефимова вышла в финал на этой дистанции с лучшим результатом.
«Мне жаль соревнования и себя, потому что я люблю конкуренцию, но мне скучно не будет, потому что все девчонки подтянулись. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на Олимпийских играх.
Когда её сняли передо мной, я была в ступоре, сейчас ведь поставили подводную съёмку и надо делать всё идеально. Теперь это уже всё не спорный вопрос. Есть страны, которым с рук сходит, а есть те, кому нет. Сейчас вот не сошло, но там кореянка 16-й была, сколько бы ни старались, не смогли бы вернуть её (Кинг)", — цитирует Ефимову РИА «Новости».
Финал состоится завтра, 26 июля.
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