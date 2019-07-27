Спортсмены, пострадавшие на вечеринке в Кванджу, избежали серьёзных травм

Восемь спортсменов, которые пострадали в результате обрушения балкона в ночном клубе в Кванджу (Южная Корея), обошлись без серьёзных повреждений. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на оргкомитет чемпионата мира.



Семерым пострадавшим, которые получили незначительные травмы, была оказана помощь, после чего они смогли вернуться в деревню спортсменов. Ещё одна ватерполистка пока остаётся в больнице, но и у её повреждения не оказались серьёзными. Спортсменке должны наложить швы, после чего она сможет покинуть медицинское учреждение.



Напомним, в результате инцидента на вечеринке в ночном клубе погибли два гражданина Южной Кореи. 17 человек получили повреждения, среди них — восемь спортсменов, представляющих США, Новую Зеландию, Нидерланды, Италию и Бразилию.

На вечеринке спортсменов на ЧМ в Кванджу обрушился балкон. Два человека погибли