Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧМ-2019 по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

В заключительный день соревнований российские пловцы завоевали 4 медали. В финале на дистанции 50 м на спине Евгений Рылов финишировал вторым, а Климент Колесников – третьим. Юлия Ефимова стала бронзовым призёром в плавании на 50 м брассом. Мужская сборная России, за которую плыли Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов, стала бронзовым призёром в комбинированной эстафете 4х100 м.

Победу в общекомандном медальном зачёте одержали китайские спортсмены, на счету которых 30 медалей – 16 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые. На второе место в последний день чемпионата мира поднялись американцы – 36 наград (15, 11, 10). Россияне завоевали в Кванджу 30 медалей – 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом на ЧМ в Кванджу

Рылов и Колесников вошли в тройку призёров ЧМ на дистанции 50 м на спине