Фрум поздравил Берналя с победой в «Тур де Франс»

Британский велогонщик команды INEOS Крис Фрум поздравил товарища по команде Эгана Берналя с победой в веломногодневке «Тур де Франс» — 2019.

«Поздравления Эгану Берналю и команде INEOS», — написал Фрум на своей странице в «Твиттере».

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Фрум пропускал гонку из-за травм, полученных во время веломногодневки «Критериум Дофине». Тогда Фрум врезался в стену на скорости 54 км/ч, сломав бедренную кость, локоть и несколько рёбер. Гонщику была сделана операция.

22-летний Берналь стал первым колумбийцем, выигравшим «Тур де Франс». Также Эган является третьим по старшинству среди самых молодых победителей «Тура» за всю историю веломногодневки. В 1904 году «Тур де Франс» выиграл 19-летний француз Анри Корне. На 9 дней моложе Берналя был 22-летний Франсуа Фабер из Люксембурга, ставший победителем в 1909 году.