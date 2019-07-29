Российские борцы завоевали ещё четыре медали на международном турнире в Минске

В Минске (Беларусь) завершился международный рейтинговый турнир UWW по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева. В нём принимала участие сборная команда России U23 — борцы, которые добивались высот на юношеском и юниорском уровнях.
Во второй день соревнований российские борцы завоевали бронзовые медали в трёх весовых категориях. Призёрами стали Артур Петросян, Садык Лалаев (оба – до 60 кг), Ахмед Кайцуков (до 77 кг) и Вааг Маргарян (до 87 кг).
Напомним, что накануне россияне завоевали 6 медалей, в том числе две золотые. Их обладателями стали Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Магомед Ярбилов (до 72 кг).
Греко-римская борьба. Рейтинговый турнир UWW памяти Олега Караваева. Минск, Беларусь
До 60 кг
1. Сейнгак Ким (Южная Корея).
2. Ахмет Уяр (Турция).
3. Артур Петросян и Садык Лалаев (оба — Россия).
До 77 кг
1. Павел Лях (Беларусь).
2. Шохей Ябику (Япония).
3. Яшаф Зейналов (Украина) и Ахмед Кайцуков (Россия).
До 87 кг
1. Радик Кулиев (Беларусь).
2. Доган Гокташ (Турция).
3. Вааг Маргарян (Россия) и Кирилл Маскевич (Беларусь).
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