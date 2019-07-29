Сколково примет первый этап женского Гран-при по шахматам

Первый этап женского Гран-при ФИДЕ по шахматам состоится в Сколково с 10 по 23 сентября, сообщается на странице Международной шахматной федерации в «Фейсбуке». Ранее объявлялось, что соревнования пройдут в Краснодаре.

В Сколково сыграют россиянки Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская.

В Гран-при также выступят: представительницы Индии Харика Дронавалли и Хампи Конеру, украинки Мария и Анна Музычук, шведка Пиа Крамлинг, немка Элизабет Петц, китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Чжао Сюэ, болгарка Антоанета Стефанова, грузинка Нана Дзагнидзе и француженка Мари Себаг.



Второй этап пройдёт в Монако со 2 по 15 декабря, третий — в Лозанне с 1 по 14 марта 2020 года, четвёртый — на Сардинии со 2 по 15 мая 2020 года.