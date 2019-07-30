Серебряный призёр Олимпиады-2018 победил рак

Канадский сноубордист, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Максенс Парро сообщил, что победил лимфому Ходжкина. Онкологическое заболевание было диагностировано у него в январе 2019 года. Он принял решение пропустить весь сезон, чтобы сосредоточиться на лечении от недуга.

«После борьбы изо всех сил на протяжении семи месяцев я могу наконец сказать, что победил рак!» — написал Парро.

Пост доступен в «инстаграме» Максенса Парро.

Лимфома Ходжкина — рак части лимфатической системы человека, признаком которого является поражение лейкоцитов.



На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Парро завоевал серебро в слоупстайле. Он также является серебряным призёром чемпионата мира 2016 года.