Стало известно, за сколько фристайлист Гришин продал олимпийские медали

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продал свои олимпийские медали на аукционе за $ 97 160, сообщает Inside the Games. В середине июля чемпион зимних Игр 2010 года, бронзовый призёр Олимпиады-2002 признался, что выставил олимпийские награды на продажу, чтобы помочь оплатить операцию близкому человеку.

Золотая медаль Олимпиады в Ванкувере была продана за $ 68 750. Покупателем оказался коллекционер из Беларуси. Это первая золотая медаль с Игр-2010, которая была выставлена на аукцион.

«Мы рады, что медаль вернётся в Беларусь. Гришин планирует направить вырученные средства на операцию и другие медицинские расходы для близкого друга. Так что все оказались в выигрыше», — сказал исполнительный директор бостонского аукциона Бобби Ливингстон.

Бронзовая медаль была продана за $ 28 410.