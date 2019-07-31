Губерниев: после речи одного комментатора Гринёву присвоили звание ефрейтора
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российскому пловцу Владиславу Гринёву было присвоено звание ефрейтора. На прошедшем в Кванджу (Южная Корея) чемпионате мира по водным видам спорта 23-летний россиянин завоевал одну серебряную и две бронзовые медали.
«Вот это уровень! Владислав Гринёв — один из героев чемпионата мира по плаванию! После бронзового финиша рядового ВС РФ Гринёва на королевской стометровке кролем и пылкой речи одного скромного комментатора Владиславу быстро присвоили звание ефрейтора! Погоны вручили сегодня. ЦСКА слов на ветер не бросает. Наши спортсмены всех победят!» — написал Губерниев.
Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Сборная России стала третьей в медальном зачёте прошедшего чемпионата мира.
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