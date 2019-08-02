Велогонщику наложили 15 швов после травмы, полученной за рулём трактора

Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс, выступающий за команду Bahrain Merida, из-за повреждения пропустит велогонку Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна», которая пройдёт завтра, 3 августа, в Испании.
Как сообщает официальный сайт команды, спортсмен получил травму головы, управляя садовым трактором около своего дома в Халене. Тёнс ударился о руль после внезапной остановки трактора. Врачи наложили бельгийцу 15 швов.
Ожидается, что Тёнс успеет восстановиться к старту «Вуэльты». Первый этап веломногодневки пройдёт 24 августа.
«Классика Сан-Себастьяна» — ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая в окрестностях одноимённого города с 1981 года. Часть маршрута гонки проложена по побережью, перепад высот очень велик, поэтому за победу в ней традиционно борются горные специалисты.
- 2 августа 2019
-
13:38
-
13:22
-
12:40
-
12:19
-
12:01
-
11:20
-
10:56
-
10:34
-
09:50
-
09:13
- 1 августа 2019
-
23:57
-
23:24
-
22:40
-
21:45
-
21:17
-
21:05
-
20:58
-
20:17
-
19:36
-
19:18
-
19:17
-
18:37
-
18:17
-
16:41
-
16:00
-
15:17
-
14:54
-
14:47
-
13:58
-
13:34
-
12:48
-
12:42
-
11:45
-
10:33
-
09:37