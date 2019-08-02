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Велогонщику наложили 15 швов после травмы, полученной за рулём трактора

Велогонщику наложили 15 швов после травмы, полученной за рулём трактора
Другие / Велоспорт 0

Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс, выступающий за команду Bahrain Merida, из-за повреждения пропустит велогонку Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна», которая пройдёт завтра, 3 августа, в Испании.

Как сообщает официальный сайт команды, спортсмен получил травму головы, управляя садовым трактором около своего дома в Халене. Тёнс ударился о руль после внезапной остановки трактора. Врачи наложили бельгийцу 15 швов.

Ожидается, что Тёнс успеет восстановиться к старту «Вуэльты». Первый этап веломногодневки пройдёт 24 августа.

«Классика Сан-Себастьяна» — ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая в окрестностях одноимённого города с 1981 года. Часть маршрута гонки проложена по побережью, перепад высот очень велик, поэтому за победу в ней традиционно борются горные специалисты.

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