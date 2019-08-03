INEOS выпустит фильм о восстановлении Фрума после аварии на «Критериум Дофине»

Спустя семь недель после аварии ведущего гонщика Криса Фрума команда INEOS решила выпустить фильм о восстановлении четырёхкратного чемпиона «Тур де Франс».

Отрабатывая маршрут велогонки «Критериум Дофине» 12 июня, Фрум врезался в стену. Ему был диагностирован сложный перелом правого бедра, британец потерял почти два литра крови. В дополнение к этому Крис сломал локоть, рёбра, получил травмы внутренних органов. Спортсмену потребовались сложная операция и немалое время в отделении интенсивной терапии.

Фрагмент фильма, размещённый командой в «Твиттере», показывает, как Фрум проходит физиотерапию и здоровой ногой крутит педали велосипеда.

«Сначала после аварии я был немного подавлен. Если честно, меня ошеломило количество запросов СМИ, которые приходили по большей части перед «Тур де Франс» и во время многодневки. Мне нужно было немного времени, чтобы принять произошедшее и по-настоящему собраться, сосредоточиться на восстановлении, потому что первые недели, мне кажется, являлись определяющими для дальнейшего процесса. Сейчас это пройдено, и я рад рассказать людям, через что прошёл в последние недели», – говорит Фрум.

Видео доступно в «Твиттере» команды INEOS.