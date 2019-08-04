Анатолию Карпову не дали визу США для поездки на шахматное мероприятие

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не смог прилететь в Нью-Йорк на традиционные шахматные сборы Академии Максима Длуги, куда предыдущие два года прилетал без каких-либо трудностей, сообщают «Новости шахмат».
Депутат Госдумы РФ подал документы на визу в начале марта. С ним побеседовали в американском посольстве и спросили, намерен ли он на территории страны общаться с конгрессменами. Карпов ответил, что цель его поездки исключительно шахматная.
Сборы академии состоялись на прошлой неделе, Карпов участвовал в них по «скайпу». А заявка по сей день «на стадии проверки», как отвечают в Госдепартаменте США. Не помогли ни письма от сенатора и конгрессмена Нью-Йорка, ни приглашение от главного шерифа города Чикаго, ни тот факт, что когда-то президент США Джордж Буш-младший присвоил Карпову звание почётного гражданина Техаса.
- 4 августа 2019
-
22:06
-
21:48
-
21:13
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
20:03
-
19:42
-
19:20
-
19:05
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
17:28
-
16:17
-
15:24
-
13:48
-
13:34
-
11:46
-
10:36
-
10:21
-
08:14
-
00:27
- 3 августа 2019
-
23:41
-
21:03
-
20:24
-
19:36
-
18:47
-
18:16
-
17:57
-
17:38
-
14:22
-
13:51
-
13:49
-
12:20