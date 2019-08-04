Анатолию Карпову не дали визу США для поездки на шахматное мероприятие

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов не смог прилететь в Нью-Йорк на традиционные шахматные сборы Академии Максима Длуги, куда предыдущие два года прилетал без каких-либо трудностей, сообщают «Новости шахмат».

Депутат Госдумы РФ подал документы на визу в начале марта. С ним побеседовали в американском посольстве и спросили, намерен ли он на территории страны общаться с конгрессменами. Карпов ответил, что цель его поездки исключительно шахматная.

Сборы академии состоялись на прошлой неделе, Карпов участвовал в них по «скайпу». А заявка по сей день «на стадии проверки», как отвечают в Госдепартаменте США. Не помогли ни письма от сенатора и конгрессмена Нью-Йорка, ни приглашение от главного шерифа города Чикаго, ни тот факт, что когда-то президент США Джордж Буш-младший присвоил Карпову звание почётного гражданина Техаса.