22-летний бельгийский велогонщик скончался после аварии на «Туре Польши»

Перспективный бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после аварии на третьем этапе многодневки «Тур Польши». 22-летний спортсмен из команды Lotto Soudal врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км, сообщает Cyclingnews.

После проведённых на месте реанимационных действий Ламбрехт был доставлен в больницу в критическом состоянии и не смог пережить операцию.

Сразу после аварии поступали противоречивые сообщения о серьёзности состояния гонщика. Организаторы информировали, что он был доставлен в больницу на вертолёте, а комментаторы, ориентируясь на сведения из неофициальных источников, отметили, что состояние спортсмена позволяло только транспортировку на скорой помощи.

Ламбрехт был талантливым спортсменом, выигравшим молодёжную гонку Льеж-Бастонь-Льеж и ставшим вторым ещё в четырёх гонках в 2017 году, после чего 2018 году подписал контракт профессионала с Lotto Soudal. В текущем сезоне он трижды поднимался на подиум различных гонок и выиграл молодёжный зачёт «Критериум Дофине», став 12-м в генеральной классификации.

Фото доступно в «Твиттере» команды Lotto Soudal