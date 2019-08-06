Муравьёва вспомнила забавный случай, который произошёл с Трефиловым на ЧЕ

Трёхкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьёва прокомментировала уход Евгения Трефилова с поста главного тренера женской сборной России.

«Все знают Трефилова как очень строгого тренера, который любит покричать и поругаться на своих подопечных. Но также он здорово умеет разрядить атмосферу, большой мастер пошутить. Самый забавный случай, который сразу приходит на ум, произошёл с Евгением Васильевичем на одном из чемпионатов Европы. Мы плохо сыграли в первом тайме и пришли на перерыв очень напряжёнными. Трефилов тоже был на взводе и, чтобы не сказать ничего лишнего, решил зайти в душ, чтобы мы поговорили друг с другом. А в душевой комнате были фотоэлементы, которые автоматически включали воду. Евгения Васильевича обдало холодной водой. Он вышел к нам мокрый до нитки, и мы все вместе долго смеялись. На второй тайм команда вышла в отличном настроении и, кажется, уверенно выиграла тот матч.



Конечно, Трефилова будет не хватать сборной. Но, на мой взгляд, ему нашли достойного сменщика. Для меня новость о назначении Амброса Мартина не стала неожиданностью. Когда появилась информация, что он не будет заключать новый контракт со сборной Румынии, стало понятно, что испанец возглавит нашу национальную команду.



Амброс Мартин в последние годы очень востребован в женском гандболе, работает исключительно с топ-клубами. Помимо большого опыта очевидный плюс испанца в том, что он уже год тренирует российский клуб «Ростов-Дон», знает менталитет местных игроков», — цитируют Муравьёву «Известия».