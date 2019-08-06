Клишина рассказала, чего не хватает российским тренерам

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, в чём главные отличия тренировок в РФ и США. Также спортсменка вспомнила самую значимую победу в карьере.
«Начнём с того, что в США развивается самодисциплина. Ты должен рассчитывать на себя. Тренер направит, но вы должны думать сами. В Америке всё построено на суперкомпенсации, в России — наоборот. Тренировки на стадионе со мной проводит один тренер, а в тренажёрном зале — другой.
Думаю, нашим тренерам не хватает открытости. Сейчас они начинают перенимать опыт, проходить тренинги. Нужна подпитка другими знаниями. Если годами будешь делать одно и то же, то тело адаптируется, и прогресса не будет.
Самая значимая победа? В 2007 году, когда я на юношеском чемпионате мира в Остраве выступала. Кстати, рекорд этих соревнований до сих пор принадлежит мне — 6,47 м», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».
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