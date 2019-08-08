Российские пятиборцы Лесун и Лифанов пробились в финал ЧЕ в Великобритании

Россияне Александр Лесун и Александр Лифанов вышли в финал индивидуальных соревнований на чемпионате Европы по современному пятиборью. Соревнования проходят в городе Бат (Великобритания).

Лесун набрал 1141 балл, в полуфинале B показав лучший результат, как и ещё три спортсмена. Лифанов (1136) стал 10-м.

Сергею Баранову (1099) и Кириллу Белякову (1057) не удалось пробиться в финальные соревнования.

Ранее российские спортсменки завоевали 11 медалей на Открытом чемпионате Польши по женской борьбе. Победительницами соревнований стали олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва (весовая категория до 76 кг), Мария Гурова (до 55 кг) и Любовь Овчарова (до 59 кг).